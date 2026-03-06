I nuovi assetti della Camera di Commercio Arezzo-Siena

La Camera di Commercio di Arezzo e Siena non ha avviato né il rinnovo biennale per Marco Randellini né una procedura di selezione per il nuovo segretario generale. Le decisioni riguardano la situazione amministrativa e manageriale dell'ente, senza indicare altre iniziative o nomine in corso. Attualmente, non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse dell'organizzazione.

Niente rinnovo biennale per l'aretino Marco Randellini, ma nemmeno una procedura aperta per la selezione del nuovo segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. L'ente camerale nato dalla fusione di due realtà provinciali nel 2018 è ancora in attesa di sapere chi sarà il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Leggi anche: Arezzo, l’ex Camera di Commercio tra aste, fantasmi e bitume: Italia Viva sveglia il Comune Tutto quello che riguarda I nuovi assetti della Camera di.... Temi più discussi: Imprese femminili, lieve calo in Provincia di Pisa; Cassino, la linea di confine: lo Stato anticipa i capitali opachi; Leggere il rischio, comprendere le regole: Confindustria Cuneo presenta il Check Legale; Pmi marchigiane e Borsa: la quotazione come leva di crescita. La riforma della programmazione socio-sanitaria e il nuovo accreditamentoLa riforma della programmazione socio-sanitaria e i nuovi meccanismi di accreditamento al centro di un dibattito alla Camera di Commercio di Palermo dal titolo Programmazione sociosanitaria e nuova ... livesicilia.it Camera di Commercio. Ecco l’assegnazione seggi. I nuovi ’pesi’ dei settoriPrato, 23 gennaio 2026 – Circola una bozza di ipotesi per l’assegnazione dei seggi del nuovo consiglio della Camera di commercio di Pistoia e Prato per il quinquennio 2025-2030. Il nuovo scenario, ... lanazione.it Le Società Benefit al centro del convegno della Camera di Commercio. Incontro promosso insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per fare il punto su caratteristiche e vantaggi di questo modello d’impresa e ascoltare chi l’ha già adottato - facebook.com facebook Con il sistema gratuito della Camera di Commercio di Roma puoi prenotare online i tuoi appuntamenti in modo rapido, semplice e sicuro. Un servizio che ti permette di scegliere il giorno e l'orario che preferisci, evitando attese e ottimizzando il tuo tem x.com