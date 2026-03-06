I numeri sono questi Referendum giustizia il sondaggio di Porta a porta | chi è in testa

A meno di tre settimane dal voto, il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i sondaggi di Porta a porta forniscono i primi numeri. La campagna elettorale si fa più intensa e i dati indicano ancora uno scenario in evoluzione, con alcune aree di vantaggio per determinati schieramenti. La situazione resta fluida mentre si avvicina il momento di esprimersi.

A meno di tre settimane dal voto, il referendum sulla riforma della giustizia entra nella fase più intensa della campagna e i primi sondaggi fotografano un quadro ancora in movimento. L’appuntamento alle urne è fissato per il 22 e 23 marzo e, secondo le ultime rilevazioni, l’interesse degli italiani per il tema appare in crescita, anche se resta ancora ampia la fascia di elettori che non ha preso una decisione definitiva. A delineare la situazione è un sondaggio realizzato dall’istituto Only Numbers guidato da Alessandra Ghisleri per il programma televisivo Porta a Porta. Dalla rilevazione emerge che il 38% degli intervistati dichiara di voler partecipare al referendum, mentre il 21% afferma di voler scegliere l’astensione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

