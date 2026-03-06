I Legnanesi Omaggio a Michael Jackson e taragna | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e dintorni si svolgono due eventi: i Legnanesi sul palco della ChorusLife Arena, mentre al cineteatro Gavazzeni si tiene uno spettacolo dedicato a Michael Jackson. Entrambi gli appuntamenti offrono intrattenimento dal vivo con protagonisti diversi, attirando pubblico di varia provenienza. La serata propone quindi due opzioni per chi desidera trascorrere alcune ore di svago nella zona.

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 6 marzo. Sino a domenica 8 marzo alla Fiera di Bergamo torna “Creattiva”, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg. Orari: – Venerdì e sabato: dalle 9.30 alle 18.30 – Domenica: dalle 9.30 alle 17.30. Stasera alle 16.45 alla Biblioteca Giulio Regeni di Colognola, a Bergamo. si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” e in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

I Legnanesi, Bergonzoni, letture e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaAlessandro Bergonzoni al Teatro Donizetti, I Legnanesi alla ChorusLife Arena, cineforum a Nembro, a Sarnico e a Mozzo, gruppi di lettura e altro...

I Legnanesi, Edoardo Prati, letture e scacchi: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaI Legnanesi alla ChorusLife Arena, il gruppo di lettura alla biblioteca Betty Ambiveri di Bergamo, “Cinema e psicologia” al Conca Verde, “Il...