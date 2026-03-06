I conti ottengono WR1 per Josh Allen in uno scambio con Bears

Josh Allen ha firmato un nuovo contratto con i Bills, ottenendo un WR1. La trattativa è avvenuta attraverso uno scambio con i Bears, e la firma è stata ufficializzata il 5 marzo 2026. Questa mossa rappresenta un passo importante per la squadra nella pianificazione della prossima stagione. Le voci di mercato continuano a circolare, ma finora la notizia ufficiale riguarda solo questa operazione.

2026-03-05 21:04:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: È un buon inizio per l'offseason dei Bills. I Buffalo Bills hanno fatto una mossa significativa per migliorare le armi offensive attorno a Josh Allen, acquisendo il wide receiver DJ Moore in uno scambio con i Chicago Bears. Secondo Adam Schefter di ESPN, i Bills stanno inviando una scelta al secondo giro nel draft 2026 ai Bears in cambio di Moore e una scelta al quinto giro quest'anno. Schefter ha riferito che i Bills garantiranno 15,5 milioni di dollari dello stipendio base di Moore nel 2028. Il suo stipendio base di 23,5 milioni di dollari per il 2027 sarà pienamente garantito la prossima settimana, quando inizierà il nuovo anno di campionato e la transazione potrà essere ufficialmente elaborata.