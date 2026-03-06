I Consorzi di collina si uniscono per promuovere l' eccellenza friulana
Due consorzi di collina in Friuli hanno firmato un accordo per collaborare nella promozione dei loro territori. Si tratta del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e del Consorzio Collio, che hanno deciso di unire le forze per sviluppare strategie condivise di valorizzazione e promozione dei loro vini e delle aree di produzione. L’intesa rappresenta un passo importante nel settore vitivinicolo locale.
Il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e il Consorzio Collio si impegneranno in strategie comuni per difendere il prestigio dei loro vini Accordo storico tra il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo e il Consorzio Collio, con il quale i due territori si impegnano in strategie comuni per la reciproca promozione. “L’accordo che abbiamo firmato insieme al Collio mi rende orgoglioso come presidente e ci permette di cominciare a ragionare insieme e con grande forza — ha commentato Filippo Butussi, presidente del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo — insieme potremo non soltanto condividere idee e progetti ma mettere in campo la forza delle nostre strutture. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
