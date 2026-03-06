I Caspio pubblicano l’album Cosa resterà di noi i primi live

I Caspio hanno pubblicato il loro nuovo album intitolato Cosa resterà di noi, disponibile da oggi sulle piattaforme digitali. L’album, definito sincero e viscerale, viene presentato da V4V Records e rappresenta il primo lavoro del gruppo in versione live. La pubblicazione è avvenuta il 6 marzo, segnando un passo importante nella loro discografia.

Cosa resterà di noi è il titolo del nuovo album dei Caspio, un’opera sincera e viscerale fuori oggi. V4V Records presenta Cosa resterà di noi, nuovo album dei Caspio in uscita il 6 marzo su tutte le piattaforme digitali. I Caspio firmano un’ opera sincera e viscerale, che mette a nudo fragilità e desideri, illusioni e prese di coscienza, con un linguaggio diretto e immagini che graffiano. È un disco rock che non teme il silenzio, capace di esplodere e poi ritirarsi, lasciando spazi per prendere respiro. Un disco che sa farsi compagno, perché parla a chi non ha smesso di cercare un posto nel mondo. “COSA RESTERÀ DI NOI è una domanda sospesa tra la fine e il ricominciare, tra le cose che ci portiamo dietro e quelle che lasciamo andare. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

