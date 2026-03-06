I carabinieri festeggiano i 102 anni del sottotenente Abramo Rossi

Il 6 marzo, presso il comando provinciale dei carabinieri di Pescara, si sono svolti i festeggiamenti per i 102 anni del sottotenente Abramo Rossi. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante della legione “Abruzzo e Molise” e il comandante provinciale di Pescara. L’evento ha celebrato la lunga vita del militare e il suo servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Il carabiniere in pensione Abramo Rossi ha festeggiato i 102 anni nel comando provinciale dei carabinieri di Pescara alla presenza dei vertici provinciali e regionali dell'Arma Nella mattinata del 6 marzo nel comando provinciale dei carabinieri di Pescara, si sono tenuti i festeggiamenti per i 102 anni del sotto tenente Abramo Rossi, alla presenza del comandante della legione "Abruzzo e Molise", Generale di brigata Gianluca Feroce e del comandante provinciale di Pescara, colonnello Stefano Ranaletta. Presenti anche i colleghi e i familiari del militare ultracentenario.