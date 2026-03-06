Due cani si sono affrontati in strada e, nel tentativo di separarli, i loro padroni sono finiti a litigare tra loro. L’episodio ha causato molto rumore e confusione nel quartiere, senza che ci siano state ferite o danni. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l’attenzione di passanti e residenti. Nessuna persona è stata ferita durante l’alterco.

Due cani si azzuffano in strada e la lite degenerata coinvolge anche i proprietari: nessun ferito, ma grande trambusto. Solo l’intervento dei carabinieri e della polizia locale ha riportato la calma. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 marzo, a Rezzato, dove una passeggiata con i cani si è trasformata in uno scontro fisico. Tutto avrebbe avuto origine da una lite tra due cani nei pressi dell’ufficio postale di via Leonardo da Vinci. I rispettivi proprietari sarebbero intervenuti per dividerli, ma nel giro di pochi minuti la tensione è salita: dalle parole si è passati ai pugni e agli spintoni. I sanitari del 118, giunti a bordo di un’ambulanza, hanno prestato le prime cure ai coinvolti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Fratello e sorella si picchiano per strada, poi si coalizzano contro la poliziaSe le stavano dando di santa ragione ma, dopo l’arrivo della polizia che stava semplicemente cercando di dividerli, sono passati dall’essere...

Roma, sbranato dai cani, i PM: Animali addestrati per uccidere - Vita in Diretta 08/10/2025

Aggiornamenti e notizie su I cani si azzuffano i padroni si....

Temi più discussi: I cani si azzuffano, i padroni si picchiano in mezzo alla strada; AREA CANI DI VIA MONTENERO (CR): RESIDENTI ESASPERATI; I cani si azzuffano i padroni si picchiano in mezzo alla strada.

I cani si azzuffano, i padroni si picchiano in mezzo alla stradaDue cani si azzuffano in strada e la lite degenerata coinvolge anche i proprietari: nessun ferito, ma grande trambusto. Solo l’intervento dei carabinieri e della polizia locale ha riportato la calma. bresciatoday.it

Lite tra cani al parco. E poi tra i padroni: donna feritaPesaro, 6 febbraio 2026 – Due cani si azzuffano al Parco della Pace, i proprietari arrivano alle mani. Una donna resta ferita e per l’uomo scatta il divieto di avvicinamento. Un litigio nato per ... ilrestodelcarlino.it

Un nuovo strumento di valutazione della salute dei cani potrebbe cambiare radicalmente l’allevamento nel Regno Unito. Secondo alcuni esperti e allevatori, fino a 67 razze molto diffuse rischiano di essere escluse dalla riproduzione. Tra queste anche i celebr - facebook.com facebook