I Boston Celtics ritrovano Tatum Aggiunta da Finals o rischio implosione?

Dopo quasi un anno dall’infortunio al tendine d’Achille, il giocatore dei Boston Celtics tornerà in campo questa notte contro Dallas. La sua presenza rappresenta un momento importante per la squadra, che conta di riavere il suo contributo in vista delle prossime partite. La partita si svolgerà senza ulteriori novità riguardo a eventuali aggiunte o cambiamenti nello staff tecnico o nella formazione.

Torna. Alla fine ha deciso di tornare. Jayson Tatum chiuderà sul parquet la stagione dei Boston Celtics. Dovrebbe rientrare già stanotte, contro Dallas. La rottura del tendine d’Achille destro patita in Gara 4 del 2° turno dei playoff 2025 contro New York è ormai un lontano ricordo, l’ala 28enne è ristabilita. L’operazione risale al 13 maggio, sono passati quasi 10 mesi. Nessun miracolo, dunque, i tempi tecnici corretti per tornare a giocare senza rischiare ricadute, senza rischiare nulla. Il dubbio c’è stato, ma non era di natura medica, semmai sportiva. Se i Celtics fossero andati male senza di lui non avrebbe avuto senso farlo rientrare, ma sono secondi nella Eastern Conference dietro solo a Detroit. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

