I 5 eventi in grado di cambiare il weekend a Lecco e provincia

Il fine settimana a Lecco e provincia si presenta con un tempo variabile, senza promettere sole, ma con una serie di eventi che attirano l’attenzione. Sono cinque gli appuntamenti principali previsti, pronti a movimentare le giornate nonostante le condizioni meteorologiche. La città e i suoi dintorni si preparano a ospitare iniziative di diverso tipo, tutte da seguire e scoprire nel corso del weekend.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Le iniziative in programma da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Non sarà un weekend di sole, bensì variabile dal punto di vista meteorologico, ma gli eventi proposti saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta. È sempre possibile consultare l'intero calendario degli eventi di LeccoToday. KICKBOXING PER DONNE - Speciale Festa della donna con Kickboxing Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Gli eventi da non perdere per un intenso weekend a Lecco e provinciaLe iniziative in programma da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta Bel tempo sul... Una raccolta di contenuti su I 5 eventi in grado di cambiare il.... Argomenti discussi: I 5 eventi in grado di cambiare il weekend a Lecco e provincia; Eventi segnalati dai Comuni.