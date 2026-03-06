I 24 voli di aerei Usa da Sigonella prima dell’attacco all’Iran

Nei giorni prima dell’attacco all’Iran del 28 febbraio, dalla base Usa di Sigonella sono stati schierati e fatti partire 24 voli di vari mezzi aeronautici tra cui droni, pattugliatori e aerei C-130T Hercules. Questi voli sono stati effettuati nel periodo immediatamente precedente all’operazione militare. La presenza di questi voli è stata documentata attraverso dati di tracciamento e fonti ufficiali.

Nei giorni precedenti all’attacco all’Iran del 28 febbraio dalla base Usa di Sigonella sono partiti droni, pattugliatori e aerei C-130T Hercules della U.S. Navy. Che di solito vengono utilizzati per il trasporto di truppe ed equipaggiamento militare. I velivoli sono arrivati a Souda Bay a Creta e sono tornati indietro più e più volte. Il Fatto Quotidiano oggi ne parla usando i dati della piattaforma commerciale americana AirNav, che traccia i voli aerei e che ha tra i suoi clienti anche la Nato. Poco prima dell’attacco i voli del cargo C-130T Hercules da Sigonella verso Souda Bay sono stati 24. Cinque al giorno tra 23 e 24 febbraio. L’unità investigativa di Sky ha invece dimostrato che a partire dal 23 febbraio ben 161 aerei americani sono atterrati nelle basi di Spangdahlem and Ramstein in Germania e 246 ne sono ripartiti. 🔗 Leggi su Open.online

