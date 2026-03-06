Sono passati vent’anni da quando è stata istituita la struttura dedicata alla senologia, un punto di riferimento per le donne che affrontano uno dei momenti più delicati della loro vita. Nel corso di due decenni, questa struttura ha rinnovato i propri spazi, rendendoli più accoglienti, e ha integrato l’esperienza romagnola nel modo di offrire assistenza e supporto.

Vent’anni di cura e di accompagnamento delle donne lungo uno dei percorsi più delicati della loro vita. Il reparto di Chirurgia senologica celebra, nel giorno della Festa della donna, il 20° anniversario dalla sua istituzione: un progetto nato dalla visione dell’oncologo Dino Amadori, oggi guidato da Annalisa Curcio. "Celebrare questo traguardo – spiega la direttrice –, proprio l’8 marzo, non è solo una coincidenza simbolica, ma la testimonianza di un impegno che che pone al centro la donna nella sua interezza. Il tumore della mammella è la neoplasia che colpisce più frequentemente le donne con un’incidenza di circa 55mila nuovi casi all’anno in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 20 anni di Senologia. Struttura più accogliente e integrazione romagnola

Reparto per i bimbi rinnovato: "Ambiente più accogliente"Un ambiente più accogliente, luminoso e a misura di bambino: è questo il dono che i piccoli pazienti della Cardiologia pediatrica del San Matteo...

Moda, crisi sempre più profonda. Quadruplica la cassa integrazione: "Boom in due anni, 50mila a rischio"Firenze, 15 dicembre 2025 – "Servono misure efficaci e urgenti per scongiurare danni sociali ed economici e rilanciare il settore".

Tutti gli aggiornamenti su I 20 anni di Senologia Struttura più....

Discussioni sull' argomento I 20 anni di Senologia. Struttura più accogliente e integrazione romagnola; Sanità. 20 anni di Chirurgia Senologica a Forlì. L’8 marzo 2026 un tributo alle donne e a chi le cura; Il portale del Ticino; Senologia: quando, come e perché. Alla sede CIDAT di Orvieto.

Senologia: quando, come e perché. Alla sede CIDAT di OrvietoGestione e cura del seno e delle patologie ad esso connesse. Ne abbiamo parlato con il dottor Emanuele Orlandi, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e s ... orvietolife.it

Rossini TV. . L'OSPEDALE DI FANO PERDE GASTROENTEROLOGIA, MA POTENZIA SENOLOGIA E ORTOPEDIA - facebook.com facebook

Calcinaro, 'gastroenterologia di Fano andrà a Pesaro, puntiamo su eccellenza'. "Non si può avere tutto ovunque. Spostamento compensato con senologia e ortopedia" #ANSA x.com