Secondo la classifica di Newsweek, dodici ospedali italiani sono tra i migliori al mondo. Tra questi, il Gemelli si piazza al 33º posto e l’Humanitas al 51º. La graduatoria valuta le strutture sanitarie in base a vari indicatori di qualità e innovazione, mettendo in evidenza le eccellenze italiane nel settore sanitario a livello internazionale.

Come ogni anno, il magazine americano Newsweek ha pubblicato il World’s Best Hospitals 2026, la classifica dei migliori 250 ospedali al mondo. Tra questi ci sono 12 ospedali italiani e il migliore è al 33° posto su oltre 2.500 strutture analizzate. Sul podio figurano tre ospedali nordamericani: la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, il Toronto General-University Health Network e la Cleveland Clinic. Nella top five compaiono anche il Karolinska Universitetssjukhuset di Stoccolma e il Massachusetts General Hospital di Boston. Ecco come è stata stilata la nuova classifica e quali sono i migliori ospedali italiani del 2026. Leggi anche: Classifica ospedali italiani Agenas, ecco i migliori e in base a quali criteri L’edizione 2026 ha preso in esame oltre 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I 12 ospedali italiani tra i migliori al mondo secondo Newsweek

Cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo, secondo la classifica di NewsweekMilano, 25 febbraio 2026 – Niguarda, Humanitas, San Raffaele, Papa Giovanni XXIII e San Matteo.

Pineta Grande tra i migliori ospedali al mondo secondo Newsweek: premiate qualità e cura della personaAnche per il 2026 il Pineta Grande Hospital è tra i “World’s Best Hospitals”, la prestigiosa classifica dei migliori ospedali al mondo stilata da...

Contenuti e approfondimenti su I 12 ospedali italiani tra i migliori....

Temi più discussi: Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di Newsweek; World's Best Hospitals 2026. Il miglior ospedale del mondo si conferma la Mayo Clinic di Rochester. Il primo italiano è il Policlinico Gemelli di Roma al 33° posto. Ecco la nuova classifica di Newsweek; Classifica Newsweek 2026: 5 ospedali lombardi tra i primi 8 in Italia; Ospedali Italiani Tra I Migliori Al Mondo: L’Italia Brilla Nella Classifica Di Newsweek.

Al 33º posto il Gemelli, seguito dall'Humanitas al 51º. Al primo posto assoluto per il magazine americano c'è la Mayo Clinic-RochesterNella classifica dei migliori ospedali del mondo 2026 di Newsweek ci sono 12 ospedali italiani tra i primi 250. Scopri quali sono nella lista e perché. gazzetta.it

Dodici ospedali italiani nella classifica dei 250 migliori al mondo di NewsweekSono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica 'I migliori ospedali del mondo 2026' pubblicata da Newsweek e giunta alla sua ottava edizione. Quest'anno so ... ansa.it

Tredici strutture ospedaliere dell’Emilia-Romagna entrano nella classifica internazionale Newsweek Best Hospitals 2026, con quattro presidi tra i primi venti a livello nazionale: Sant’Orsola-Malpighi, Policlinico di Modena, Ospedale di Parma e Santa Maria Nu - facebook.com facebook

Ospedale San Donato, per Newsweek è 31esimo in Italia x.com