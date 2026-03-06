Hub urbano più adesioni dai negozianti

A Santarcangelo, l’hub urbano sta attirando un crescente interesse tra i negozianti locali. L’iniziativa mira a favorire lo sviluppo commerciale nel centro cittadino e vede un numero sempre maggiore di attività commerciali pronte a partecipare. La proposta invita i negozianti a farsi avanti e a cogliere questa opportunità per valorizzare il proprio spazio e rafforzare il commercio di quartiere.

"L'hub urbano può rappresentare una grande opportunità per il commercio a Santarcangelo. Fatevi avanti". Così Luca Paganelli ai titolari delle attività che ancora non hanno aderito al progetto. Santarcangelo, come altri comuni, è in corsa per ottenere i finanziamenti della Regione. Nel progetto pubblico-privato candidato ai fondi regionali (fino a un massimo di 500mila euro) sono previsti interventi per la riqualificazione e la sicurezza, attività per marketing, promozione e anche per gli eventi. Inoltre l'hub urbano permetterà al Comune di stabilire nuove regole per il commercio, per evitare attività 'indesiderate' in certe zone. Ma il tempo sta per scadere.