Honor 600 | novità su display fotocamera e autonomia

La serie Honor 600 ha attirato l'attenzione con novità sul display, sulla fotocamera e sull'autonomia. Anche se gli Honor 500 sono stati presentati in Cina a novembre 2025, il nuovo modello si distingue per alcune caratteristiche tecniche. La presentazione ufficiale di questa linea si sta svolgendo in questi giorni, generando discussioni tra gli appassionati di tecnologia.

Sebbene gli Honor 500 siano stati lanciati in Cina solo a novembre 2025, la serie 600 sta già facendo parlare di sé. La conferma arriva dall’uscita dell’Honor 600 Lite in Malesia e dalle recenti anticipazioni condivise dal leaker cinese Digital Chat Station, noto per la sua affidabilità. Secondo le indiscrezioni, in arrivo ci sarebbero due modelli: Honor 600 e Honor 600 Pro, interni identificati con il codice “Vicky”, disponibili in arancione, nero e oro. Il modello base dovrebbe montare un display LTPS da 6,57 pollici con risoluzione 1,5K, pensato per offrire un equilibrio tra dimensioni compatte e qualità visiva elevata. Dal punto di vista costruttivo, Honor 600 dovrebbe avere un frame centrale in metallo e un sensore di impronte digitali ultrasonico sotto il display, tecnologia solitamente riservata ai modelli di fascia alta. 🔗 Leggi su Billipop.com

