Durante la gara di discesa libera femminile in Val di Fassa, nella Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, Laura Pirovano si è distinta con una prestazione che ha suscitato soddisfazione. La sciatrice ha dichiarato di essere al massimo delle sue capacità e soddisfatta del risultato ottenuto durante la competizione. La gara si è svolta con successo e ha visto la partecipazione di numerose atlete di rilievo.

Nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, la discesa libera femminile in Val di Fassa propone una prestazione di rilievo con Laura Pirovano in evidenza. La gara è stata recuperata rispetto all'evento cancellato a Crans Montana, offrendo una cornice competitiva serrata. L'azzurra ha parlato ai microfoni della Rai, esprimendo soddisfazione per la prova fin qui sostenuta e mantenendo una proiezione pragmatica verso il finale della manche. Al giro di boa della prima manche, la sciatrice azzurra ha segnato il miglior tempo tra le prime venti atlete, dimostrando una run solida e ben controllata. La prestazione ha messo in luce una gestione accurata della velocità e una scelta di traiettorie precise che hanno permesso di conservare margine in vista della parte finale.

Ho il massimo, sono soddisfatta della mia prestazione sugli sci

Sci alpino, Sofia Goggia: “Soddisfatta sia della prestazione che del risultato”Sofia Goggia è al terzo posto dopo le prime trenta atlete scese in pista nella seconda discesa libera femminile di St.

Brignone: “Ho voglia di allenarmi sugli sci e sto andando per gradi. Per le Olimpiadi sono ottimista”Roma – La portabandiera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina Federica Brignone ha fatto tappa all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport...

