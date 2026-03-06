Ho creduto di morire il racconto shock della 79enne scippata a Romano

Una donna di 79 anni è stata vittima di uno scippo a Romano di Lombardia. Dopo circa un mese dall’episodio, si è appreso che il sospettato, un uomo di 26 anni proveniente dal Burkina Faso, è stato arrestato. La vittima ha raccontato di aver temuto di morire durante il tentativo di furto. La notizia dell’arresto è stata confermata nelle ultime ore.

A poco più di un mese dall'aggressione Santina Farina guarda avanti. Prossimamente dovrà affrontare altri due interventi al volto Romano di Lombardia. A poco più di un mese dall'accaduto, Santina Farina, 79 anni, ha appreso la notizia dell'arresto del suo aggressore, il 26enne originario del Burkina Faso. Fatica leggermente a parlare per via delle ferite riportate sul viso, ma con estrema lucidità ricostruisce i drammatici momenti di quel pomeriggio. "Ho creduto di morire", ci confessa mentre si dirige verso la sala. "Mi ha strattonata e sono caduta – dice -. Peso 50 chili, mi ha fatto letteralmente volare provocandomi il fracasso facciale. Avevo perso molto sangue, dal volto e dalla bocca.