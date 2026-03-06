Harry Styles ha commentato pubblicamente sulla morte di Liam Payne, rompendo il silenzio dopo settimane di silenzio stampa. L'artista ha espresso alcune parole in un'intervista recente, senza entrare in dettagli specifici o dare spiegazioni approfondite. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un articolo pubblicato su Novella 2000.

Nel corso di una nuova intervista, Harry Styles ha rotto il silenzio sulla morte di Liam Payne, venuto a mancare nel 2024. Esce oggi Kiss All the Time. Disco, Occasionally, il nuovo album di inediti di Harry Styles. Il progetto è stato anticipato dal singolo Aperture, che ha scalato le classifiche mondiali e in queste settimane ha fatto ballare e cantare tutti quanti. Nel mentre, proprio per promuovere questo ultimo lavoro, il cantante britannico sta rilasciando una serie di interviste e solo poche ore fa ha incontrato Zane Lowe di Apple Music. Nel corso della chiacchierata, Harry Styles ha rotto il silenzio sulla morte di Liam Payne, venuto a mancare all’età di 31 anni nel 2024. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Harry Styles rompe il silenzio sulla morte di Liam Payne

Harry Styles rompe il silenzio su Liam Payne: “Parlarne mi mette a disagio”Liam Payne è morto il 16 ottobre 2024, oggi Harry Styles ha rotto il silenzio dopo un anno e mezzo e lo ha ricordato con grande affetto e tristezza...

Harry Styles rompe il silenzio sulla morte di Liam Payne: «Ancora fatico a parlarne. È sempre difficile perdere un amico, ma perdere un amico tanto simile a te è ancora più difficile»Harry, 32 anni, ha poi spiegato che la perdita è stata ancora più faticosa da affrontare perché, quando muore un personaggio famoso, il lutto diventa...

Tutti gli aggiornamenti su Harry Styles.

Temi più discussi: Harry Styles rompe il silenzio sulla morte di Liam Payne: Ancora fatico a parlarne. È sempre difficile perdere un amico, ma perdere un amico tanto simile a te è ancora più difficile; Harry Styles dopo la morte di Liam Payne: Ho ripensato alla mia vita; Harry Styles non è un paraculo e lo dimostra con Kiss All The Time. Disco, Occasionally.; Harry Types ammette la difficoltà per la morte di Liam Payne mentre rompe il silenzio sulla perdita.

Harry Styles rompe il silenzio sulla morte di Liam Payne: «Ancora fatico a parlarne. È sempre difficile perdere un amico, ma perdere un amico tanto simile a te è ancora più ...Il cantante ha raccontato per la prima volta tutto il suo dolore per la tragica scomparsa dell'ex compagno di band, morto a soli 31 anni, nell'ottobre 2024, precipitando dal balcone di un hotel: «Il m ... vanityfair.it

Dopo la morte di Liam Payne mi sono chiesto ‘ok, cosa voglio fare della mia vita? Come voglio viverla?’. È così difficile perdere un amico: Harry Styles rompe il ...Il cantante si apre sulla perdita dell'ex collega degli One Direction e rivela il suo desiderio di costruire una famiglia ... ilfattoquotidiano.it

Il principe del Brit pop! Harry Styles torna a mezzanotte con il nuovo album “Kiss all the time. Disco, occasionally” Chiedetemi se sono felice! #harrystyles #kissallthetimediscooccasionally #newmusic #inchiostrosonoro - facebook.com facebook

VIDEO & TRADUZIONE | Nell’intervista con Zane Lowe per Apple Music, Harry Styles racconta il nuovo album, la perdita di Liam Payne, le notti a Berlino e il sogno di costruire una famiglia. x.com