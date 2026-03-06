Haney rifiuta la rivincita con Lopez dopo il fallimento dell' accordo

Devin Haney ha annunciato di non voler riprendere i negoziati per un incontro con Teofimo Lopez, dopo che un accordo tra i due è fallito. La questione riguarda la mancata revisione di un'intesa già stabilita e non ancora definita. La carriera di Haney è stata segnata da diverse sfide e occasioni perse di confrontarsi con avversari di rilievo nel mondo della boxe.

La carriera di Devin Haney si distingue per le numerose sfide e le opportunità mancate di confronti di grande rilievo nel mondo del pugilato. Uno degli episodi più significativi riguarda il tentativo di programmazione di un incontro con Teofimo Lopez, accaduto lo scorso anno, che non ha invece portato alla realizzazione dell'evento. Malgrado le riprese e le dichiarazioni recenti, Haney ha chiarito la sua posizione riguardo a questo confronto, sottolineando i motivi per cui non intende riprendere i negoziati o riavvicinarsi alla possibilità di affrontare Lopez. Il rapporto tra i due pugili si era avviato con la firma di un accordo formale, che rappresentava un passo importante verso il match.