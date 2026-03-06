Hamilton obbligato a rinascere E adesso mi sento un diciottenne

Lewis: "Mai così pronto". Almondo (Brembo): "In 4 per il titolo". I piloti Aston: "Vibra da sedia elettrica" Lewis Hamilton racconta di essere felice, anzi molto più felice di un anno fa. Dopo vent'anni è ancora qui a cominciare una nuova stagione di Formula 1. Di quelli che c'erano allora è rimasto soltanto Fernando Alonso che è decisamente meno felice da quanto racconta Adrian Newey: «Fernando pensa di non poter fare più di 25 giri di fila prima di rischiare di danneggiarsi le mani in modo permanente per colpa delle vibrazioni della power unit che si trasmettono alle dita». «Entrare dentro questa macchina è come sedersi sulla sedia elettrica e ricevere scosse fulminanti», aggiunge il suo compagno di squadra Stroll, figlio del padrone.