Il profilo WhatsApp del parroco della Chiesa Santa Croce a Casapesenna è stato hackerato. Sono circa 300 i fedeli potenzialmente coinvolti nel rischio di esposizione dei dati. L’incidente riguarda direttamente don Vittorio Cumerlato, che ha subito l’intrusione nel suo account di messaggistica. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato le conseguenze precise dell’accaduto.

Hackerato il profilo WhatsApp del parroco, 300 fedeli a 'rischio'. È la disavventura capitata a don Vittorio Cumerlato, parroco della Chiesa Santa Croce a Casapesenna, a cui è stato hackerato il profilo WhatsApp. La truffa è stata quella del voto per una ragazzina candidata a un concorso. Il sacerdote rendendosi conto della manomissione del proprio account ha allertato i fedeli. Ma ormai l'irreparabile era avvenuto. In tanti avevano già votato, convinti che a inviargliela sarebbe stato proprio il parroco. Un atto di devozione che avrebbe avuto ripercussioni tra profili violati e preoccupazioni sull'eventuale utilizzo di dati sensibili. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Massimo Martire, hackerato il profilo WhatsApp: allertata la Polizia PostaleIl giornalista e popolare conduttore di Canale Italia, Massimo Martire, ha reso noto nelle scorse ore di essere stato vittima di un attacco...

Moglie di Rossi, hackerato profilo social"Mi hanno hackerato il profilo, se qualcuno riceve richieste strane su Instagram o su Facebook, non sono io".

Fondazione, hackerato il profilo di CanafogliaCittà di Senigallia, il commissario: Segnalazione da Facebook guarda caso anche a chi con me si occupa di un dossier sul territorio Hackerato il profilo social del Commissario della Fondazione ... ilrestodelcarlino.it

WhatsApp, allarme truffe nel Vibonese: violato il profilo del sindaco (NOME e DETTAGLI)Messaggi esca per rubare denaro: la richiesta di 880 euro per una finta urgenza medica. Tra le vittime dei pirati informatici Alessandro Porc ... zoom24.it

