Guida TV DAZN 1 | Canale 214 Sky Palinsesto 6 - 12 Marzo 2026

Dal 6 al 12 marzo 2026, le partite della Serie A EniLive 20252026 vengono trasmesse sui canali DAZN 1 e DAZN 2, visibili rispettivamente al numero 214 e 215 del telecomando di Sky. La guida TV fornisce il palinsesto aggiornato, indicando tutte le partite e gli orari di programmazione per questa settimana. Gli utenti possono consultare i dettagli direttamente sui canali dedicati o sulla piattaforma online di Sky.

Il fine settimana entra nel vivo proprio stasera, venerdì 6 marzo, con un doppio appuntamento imperdibile alle 21:00: mentre in Inghilterra i riflettori saranno puntati sulla FA Cup per lo scontro tra Wolverhampton e Liverpool, in Spagna scenderà in campo LaLiga con il match tra Real Madrid e Celta Vigo. Lo spettacolo della coppa inglese proseguirà poi per tutto sabato 7 marzo con un programma ricchissimo che vedrà protagonista l’Arsenal alle 13:15, il Chelsea alle 18:45 e si chiuderà con il big match tra Newcastle e Manchester City alle 21:00. Domenica 8 marzo la scena si sposterà sul volley nazionale della Serie A2 Credem con tre sfide cruciali per la classifica: si partirà alle 15:30 con Aversa - Brescia, per poi entrare nel vivo alle 18:00 con i confronti tra Ravenna e Siena e tra Macerata e Taranto. 🔗 Leggi su Digital-news.it

