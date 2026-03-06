Guida al weekend gli eventi da non perdere in città e provincia nel fine settimana

Ferrara si prepara a un fine settimana ricco di eventi tra musica, cultura pop e gastronomia tradizionale. La città e la provincia ospitano diverse iniziative che coinvolgono il pubblico e offrono occasioni di svago e confronto. Con l’approssimarsi dell’8 marzo, il calendario si anima di appuntamenti che attirano residenti e visitatori interessati a scoprire le proposte locali.

Nerd expo, gare in bici e mercatini. Non mancano eventi musicali, spettacoli e calcio Con il calendario che scivola verso l'8 marzo e l'inverno che prova lentamente ad allentare la presa, Ferrara si prepara a un fine settimana denso di appuntamenti, tra cultura pop, riflessione, musica e sapori della tradizione. Spazio anche alle passeggiate tra i mercatini del centro e agli spettacoli a teatro, senza dimenticare le serate nei locali.

Guida al weekend, gli eventi da non perdere nel fine settimana in città e provinciaIn attesa dell’arrivo in città di Diego Abatantuono, Max Angioni e Michele Foresta per le riprese del film ‘Il Malloppo’, Ferrara e provincia si...

