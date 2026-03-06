Guerra italiani bloccati a Dubai in crociera | c’è l’annuncio

Un gruppo di cittadini italiani, rimasti bloccati a Dubai a bordo di una nave da crociera MSC, ha finalmente avviato le procedure di rientro dopo giorni di incertezza e comunicazioni intermittenti. La decisione di partire è stata annunciata nelle ultime ore, segnando una svolta nelle operazioni di evacuazione. La nave ha iniziato le operazioni di sbarco, consentendo ai passeggeri di prepararsi per il ritorno in Italia.

Dopo giorni di attesa e comunicazioni a singhiozzo, è iniziata l’operazione di rientro per un gruppo di cittadini italiani rimasti bloccati a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, a bordo di una nave da crociera di MSC. Lo stop dei collegamenti aerei nell’area, legato al peggioramento della crisi militare tra Stati Uniti, Israele e Iran, ha impedito a centinaia di passeggeri di raggiungere l’Italia nei tempi previsti. Secondo le informazioni disponibili, nelle ultime ore è partito un primo contingente diretto verso l’Europa, con l’obiettivo di riportare a casa i viaggiatori rimasti in attesa. Alcuni passeggeri, prima della partenza, hanno riferito che la situazione sarebbe in via di normalizzazione e che il numero di connazionali ancora a bordo sarebbe ormai in riduzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guerra in Iran: turisti di Arezzo bloccati su nave da crociera a DubaiAREZZO – C’è anche un gruppo di turisti aretini bloccato nel porto di Dubai, a bordo di una nave da crociera, per le conseguenze dell’attacco di Usa...

Missili su Dubai, italiani bloccati sulla nave da crociera: “C’è chi piange dalla paura”Notte di tensione a Dubai per centinaia di turisti italiani bloccati sulla MSC Euribia, ferma in porto a causa dell’escalation militare nella regione.

