Guerra Iran Tajani | speriamo che non ci siano movimenti migratori importanti

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato a Sky Tg24 che si spera di evitare grandi movimenti migratori a causa della guerra in Iran. Ha anche precisato che il livello di sicurezza è stato rafforzato, con il ministro Piantedosi che ha aumentato le misure di protezione per diversi obiettivi potenzialmente a rischio.

“Non sottovalutiamo il rischio terrorismo: il ministro Piantedosi ha innalzato il livello di sicurezza rispetto a tanti obiettivi che possono essere a rischio” Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Sky Tg24. “Lo stesso vale per l’immigrazione: la guerra può provocare fughe dai Paesi. Speriamo che finisca il prima possibile e non ci siano movimenti migratori importanti”, ha aggiunto. “Credo che sarà una guerra che durerà settimane, 6-7 settimane almeno, anche Trump lo ha detto e anche le forze armate iraniane hanno armamenti per resistere ancora per qualche giorno. Tajani ha quindi ribadito che, su una possibile richiesta di utilizzo della basi italiane, “nessuno ci ha chiesto niente, neanche per l’uso logistico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

