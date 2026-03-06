Guerra Iran Meloni nel trappolone Trump-Parlamento | il retroscena che agita Palazzo Chigi

La premier si trova coinvolta in una delicata situazione politica riguardante la guerra in Iran, con tensioni tra l’alleanza con l’ex presidente statunitense e il malcontento diffuso tra gli italiani. L’appuntamento previsto per l’11 marzo in Parlamento è considerato da alcuni come un momento cruciale, con possibili ripercussioni sulla stabilità governativa. La discussione si prospetta intensa e ricca di scenari imprevedibili.

Per Giorgia Meloni l’appuntamento dell’11 marzo in Parlamento rischia di trasformarsi in un passaggio politico ad alto rischio. La premier dovrà riferire alle Camere sulla crisi internazionale legata al conflitto con l’Iran, ma a Palazzo Chigi sanno bene che il terreno è scivoloso. Il problema nasce dal fatto che l’Italia è legata agli alleati occidentali e in particolare agli Stati Uniti guidati da Donald Trump, che insieme al governo israeliano di Benjamin Netanyahu ha sostenuto la linea dura contro Teheran. Tuttavia dietro le dichiarazioni ufficiali, nei corridoi del potere romano circola un’altra versione della storia. I malumori riservati sulla strategia militare Secondo diversi retroscena che filtrano dagli ambienti politici, la premier non avrebbe nascosto in privato alcune perplessità sull’operazione militare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Guerra in Iran, Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi: piena sintonia con l’EuropaLa premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla situazione in Medio Oriente.

