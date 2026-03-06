Guerra Iran l' imprenditore napoletano a Dubai | Qui non c' è il caos siamo tranquilli

Un imprenditore napoletano residente a Dubai afferma che nella città non si avvertono segni di caos o disagi, sottolineando la tranquillità del luogo. Nel frattempo, in Italia si diffondono voci di timori e difficoltà legate alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha comportato anche attacchi con droni iraniani negli Emirati.

Intervista a Stefano Iuliano, ceo della sede di Dubai di Antica Pizzeria da Michele: "In Italia preoccupazione esagerata, sta tornando tutto alla normalità" Voci di paura e disagi arrivano da Dubai in Italia. La guerra mossa da Stati Uniti e Israele verso l'Iran ha coinvolto anche gli Emirati che hanno subito alcuni bombardamenti da parte dei droni iraniani. Però, secondo Stefano Iuliano, imprenditore napoletano da 15 anni a Dubai, la situazione non sarebbe così critica come apparso. Iuliano è il ceo della sede locale di Antica Pizzeria da Michele: "Noi ci troviamo a Dubai Marina, una delle zone più centrali della città. La tensione sta scemando.

“Noi siamo ancora qui”: l’incubo di BigMama bloccata a Dubai per la guerra in IranL'artista irpina, di ritorno da una vacanza alle Maldive, è rimasta intrappolata negli Emirati Arabi a causa della chiusura degli spazi aerei per il...

Leggi anche: Guerra in Iran, il designer a Dubai: "Siamo in allerta ma la situazione è meno grave di come passa sui media"

