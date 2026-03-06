Da Amman, si osserva come la guerra tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran influisce anche sulla Giordania, con ripercussioni sul suo territorio e sulla stabilità regionale. La situazione attuale coinvolge diversi attori e mantiene alta la tensione tra le nazioni coinvolte, senza che siano stati annunciati interventi diretti sul territorio giordano. La dinamica si sviluppa in un quadro di incertezza crescente.

Da Amman – La guerra scatenata da Israele e Stati Uniti contro l’Iran sta avendo ripercussioni anche in Giordania. Per quanto ad oggi non risultino attacchi diretti, sono oltre 150 gli oggetti militari caduti sul suolo del regno hashemita dal 28 febbraio. Da allora, sirene antimissile suonano regolarmente nelle città principali del Paese per annunciare l’arrivo di un potenziale pericolo, la cui efficacia tuttavia è messa in dubbio dalla popolazione, preoccupata da pezzi di missili e droni che colpiscono per lo più aree civili (vedi qui e qui ). Il ruolo strategico della Giordania per gli USA. “La protezione di Israele prima della sicurezza della popolazione”, è uno tra i commenti più moderati sui social media tra i giordani, che rivela l’origine di questi incidenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra Iran-Israele-Usa: Il delicato ruolo della Giordania

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Guerra Usa-Israele-Iran, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente gli alleati e auspica «soluzioni per la stabilità della regione»Giorgia Meloni continua a seguire gli sviluppo in Medio Oriente, dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran e l’uccisione della Guida...

Tutto quello che riguarda Guerra Iran Israele Usa Il delicato....

Temi più discussi: Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Guerra all'Iran, le ragioni dell'attcco con l'incognita del futuro; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano.

Guerra Iran in diretta: Esercito israeliano: Attacchi dureranno settimane. Trump: Vogliamo resa incondizionata e leader accettabile. Media: Mosca aiuta TeheranLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e Beirut, raid iraniani in Bahrein ... fanpage.it

Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRATrump: 'Ci sono alcuni buoni candidati per guidare il Paese'. Chiuso lo stretto di Hormuz. Esplosioni a Dubai e Tel Aviv (ANSA) ... ansa.it

Settimo giorno di conflitto in Iran: gli aggiornamenti dalla guerra dopo l'attacco di Usa e Israele con le ultime notizie di oggi, venerdì 6 marzo, in tempo reale. L'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi aerei su Teheran, in quella che ha descritto come - facebook.com facebook

Guerra Iran, Israele ha sganciato oltre 2.300 munizioni, gli Usa 1.500. I Paesi del Golfo con Netanyahu per plasmare un nuovo inizio x.com