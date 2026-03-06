Guerra Iran il dramma degli italiani in crociera | ci sono anche loro per l’anniversario di matrimonio

Silvia e Sandro Lo Surdo sono due italiani coinvolti nella crisi in Iran, mentre si trovano in crociera. Raccontano di un anniversario di matrimonio che non dimenticheranno, vivendo da giorni lontano dall’Italia. La loro esperienza si unisce a quella di altri cittadini italiani presenti nella zona in queste settimane di tensione. La situazione ha portato molti a vivere momenti di apprensione e incertezza.

“Un anniversario di matrimonio che non dimenticheremo”. È con queste parole che Silvia e Sandro Lo Surdo descrivono la situazione che stanno vivendo da diversi giorni lontano dall’Italia. I due pensionati, originari della Puglia ma residenti a Milano, avevano scelto una crociera per celebrare un momento importante della loro vita insieme. Il viaggio, però, si è trasformato in qualcosa di completamente diverso da quello che avevano immaginato. La coppia si trova infatti tra i circa 5000 passeggeri rimasti bloccati a bordo della nave da crociera Msc Euribia, ferma nelle acque di Dubai mentre l’area è attraversata dalle tensioni legate alla guerra in Iran. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ci sono 563 italiani”. Guerra, il dramma della nave da crocieraQuella che doveva essere una vacanza tra skyline e mare si è trasformata in un’attesa snervante.

Guerra, il dramma degli italiani in crociera: l’annuncio è arrivatoDopo giorni di attesa e di forte incertezza, una parte dei passeggeri italiani bloccati a Dubai sta finalmente rientrando in patria.

