Guerra in Medio Oriente | costi agricoli schizzano del 30%

La guerra in Medio Oriente ha portato a un aumento del 30% dei costi agricoli. Le aziende pugliesi stanno affrontando difficoltà crescenti nella gestione delle spese, con i rincari che interessano in modo diretto i prodotti e le materie prime. La situazione si riflette su un settore chiave dell’economia locale, già sotto pressione.

La guerra in Medio Oriente sta già provocando un'impennata dei costi agricoli che minaccia la redditività delle aziende pugliesi. In particolare, il conflitto contro l'Iran ha fatto schizzare i prezzi dei concimi del 30% e il costo del gasolio è passato da 0,90 a 1,20 euro al litro in soli cinque giorni. Le imprese agricole della Capitanata, della BAT e dell'area metropolitana di Bari stanno già frenando le lavorazioni per la campagna cerealicola e la preparazione dei terreni estivi. La Cia Agricoltori Italiani denuncia una crisi che si aggrava su tutto il territorio regionale, con ripercussioni immediate anche sulle operazioni di contrasto alla Xylella nel Salento e nell'area Brindisi-Taranto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

