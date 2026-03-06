Il presidente americano ha intensificato le critiche alla Spagna per il rifiuto di autorizzare l'uso delle basi di Rota e Moron. Non sono stati concessi permessi per le operazioni militari contro l’Iran, secondo quanto dichiarato da fonti ufficiali. La disputa tra i due paesi riguarda esclusivamente le decisioni sulla disponibilità delle strutture militari.

Il presidente americano ha minacciato il taglio dei rapporti commerciali con il Paese iberico, che accusa di non collaborare come membro della Nato nel conflitto in Medio Oriente. La questione delle basi militari e la solidarietà cinese. Continuano gli attacchi del presidente americano Donald Trump contro la Spagna per il rifiuto del governo di Pedro Sanchez di autorizzare l’uso delle basi militari di Rota e Moron nella guerra contro l’Iran. L’ultima dichiarazione è stata ieri, in un’intervista con il quotidiano The New York Times, in cui il capo della Casa Bianca ha anche criticato la posizione del Regno Unito. Si tratta, dunque, di due alleati della Nato che non sostengono la scelta di Trump di iniziare la campagna di bombardamenti contro il regime iraniano. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra in Iran, tutto sullo scontro Usa-Spagna

Leggi anche: Iran/Usa-Israele, attacchi incrociati. Scontro Usa-Spagna

Leggi anche: Sánchez contro Trump, scontro totale Spagna-Usa: «No alla guerra, ricordi come andò in Iraq?». E il silenzio di Merz ora è un caso – I video

Contenuti utili per approfondire Guerra in Iran tutto sullo scontro Usa....

Temi più discussi: Sánchez sfida Trump? Perché la Spagna dice no alla guerra contro l’Iran; Iran, Trump-Merz alla Casa Bianca: attacchi a Spagna e Regno Unito mentre la guerra andrà avanti; Iran, Pedro Sanchez: la posizione della Spagna è no alla guerra; La Casa Bianca sostiene che la Spagna abbia accettato di cooperare con l'esercito Usa nella guerra all'Iran. Ma Madrid smentisce categoricamente.

Iran, Casa Bianca: Madrid collaborerà. Spagna smentisce: No accordi su basi militariLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Casa Bianca: 'Madrid collaborerà'. Spagna smentisce: 'No accordi su basi militari' ... tg24.sky.it

Iran, Schlein: La Spagna dice no alla guerra, Meloni nulla. No a basi americane in ItaliaLa segretaria del Pd alla Camera: Quella in atto è una escalation drammatica, non una crisi lontana, ma uno scenario che rischia di allargarsi a livello globale ... affaritaliani.it

#Tajani: #Sanchez non mi pare abbia a cuore i rapporti transatlantici #Usa #Espana #Spagna #Iran #Teheran #Tehran x.com

Pedro #Sanchez e la sfida a Donald #Trump. Così la #Spagna rompe il fronte occidentale contro l’#Iran Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø https://www.iltempo.it/tempodiosh/2026/03/05/news/osho-vignetta-usa-spagna-iran-guerra-attacco-sanch - facebook.com facebook