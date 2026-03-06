Guerra in Iran l' export forlivese finisce sotto le telecamere di Rai 3 | Il conflitto blocca le nostre imprese

Una troupe di Rai 3 è arrivata questa mattina a Forlì per trasmettere in diretta, concentrandosi sull’impatto del conflitto in Iran sull’economia locale. La trasmissione Restart ha mostrato come le imprese forlivese siano state colpite dal blocco delle esportazioni a causa della guerra. La puntata si è concentrata sui problemi incontrati dalle aziende e sulle difficoltà riscontrate nel mercato internazionale.

Diretta nazionale dal polo logistico Consar. Dalle sementi al vino, gli ordini verso l'Oriente sono al palo: l'allarme del mondo della cooperazione Una troupe della trasmissione Restart di Rai 3 si è collegata questa mattina dal vivo da Forlì, per discutere delle ripercussioni sull’economia reale della guerra in Iran e nel Medio Oriente. L’inviata Laura Placenti era affiancata da una delegazione di cooperatori composta dal presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, dal presidente di Consar Nakia Gardini, dal presidente di Terre Cevico Franco Donati e dal responsabile Export di Apofruit Italia Marcello Guidi. Il servizio è andato in onda in diretta dal piazzale logistico della Consar di Forlì, in via Antico Acquedotto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Le telecamere della Rai si accendono sul presepe forlivese: una vetrina nazionale per l'opera meccanicaUn Natale di successi e riconoscimenti per il presepe meccanico allestito nella chiesa di San Nicolò a Vecchiazzano.

Dazi e guerra non fermano l’export italiano. Il bilancio del roadshow di Sace tra le impreseSace, la società assicurativa del Tesoro che accompagna le imprese che vogliono esplorare nuovi mercati, chiude il cerchio di Energie per il futuro...

Tutti gli aggiornamenti su Guerra in Iran l'export forlivese....

Temi più discussi: Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia; Iran, l’Europa divisa e i rischi della guerra; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz; Guerra in Iran, l’Italia rischia grosso su energia e lavoro.

Iran, la guerra in diretta: nuovi raid di Israele in Libano, Trump: Operazione di terra inutile. Meloni: Italia farà la sua parteLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e Beirut, raid iraniani in Bahrein ... fanpage.it

Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missiliL'operazione militare in Iran potrebbe avere ripercussioni pesanti sul bilancio statunitense. Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies, riportata dalla Cnn, soltanto le pr ... tg24.sky.it

Gli effetti della guerra in Iran e dell'escalation nel Medio Oriente impattano sui prezzi dei carburanti in Italia che continuano a correre con la verde al massimo dal 2 luglio 2025 e il diesel al massimo dal 29 ottobre 2023. Secondo i dati diffusi, la benzina in self s - facebook.com facebook

Netanyahu, la democratura e la guerra dei voti (di A. De Girolamo, E. Catassi) x.com