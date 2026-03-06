Guerra in Iran l’ambasciatore israeliano Peled | Teheran attacca civili e minaccia il mondo Dovevamo agire ora

L’ambasciatore israeliano ha dichiarato che Teheran colpisce civili e rappresenta una minaccia globale. Secondo quanto riferito, un’operazione militare contro l’Iran è stata avviata perché lasciar passare il tempo sarebbe risultato più rischioso che intervenire. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’operazione o sulle eventuali conseguenze è stata resa nota.

L’operazione militare contro l’Iran è stata lanciata perché non agire sarebbe stato più pericoloso che intervenire. È questo il messaggio principale arrivato dal briefing con la stampa organizzato dall’ambasciata israeliana in Italia, durante il quale l’ambasciatore Jonathan Peled ha illustrato le ragioni e gli obiettivi dell’offensiva condotta da Israele insieme agli Stati Uniti contro le infrastrutture militari iraniane. Secondo il diplomatico, la decisione di colpire è maturata dopo mesi di escalation e dopo il fallimento dei tentativi diplomatici portati avanti dagli Stati Uniti e dai partner europei. L’operazione, ha spiegato, mira a neutralizzare le capacità nucleari, missilistiche e terroristiche di Teheran, creando allo stesso tempo le condizioni perché il popolo iraniano possa costruire un futuro diverso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

