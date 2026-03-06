Guerra in Iran l’ambasciatore israeliano Peled | Teheran attacca civili e minaccia il mondo Dovevamo agire ora

Da thesocialpost.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore israeliano ha dichiarato che Teheran colpisce civili e rappresenta una minaccia globale. Secondo quanto riferito, un’operazione militare contro l’Iran è stata avviata perché lasciar passare il tempo sarebbe risultato più rischioso che intervenire. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’operazione o sulle eventuali conseguenze è stata resa nota.

L’operazione militare contro l’Iran è stata lanciata perché non agire sarebbe stato più pericoloso che intervenire. È questo il messaggio principale arrivato dal briefing con la stampa organizzato dall’ambasciata israeliana in Italia, durante il quale l’ambasciatore Jonathan Peled ha illustrato le ragioni e gli obiettivi dell’offensiva condotta da Israele insieme agli Stati Uniti contro le infrastrutture militari iraniane. Secondo il diplomatico, la decisione di colpire è maturata dopo mesi di escalation e dopo il fallimento dei tentativi diplomatici portati avanti dagli Stati Uniti e dai partner europei. L’operazione, ha spiegato, mira a neutralizzare le capacità nucleari, missilistiche e terroristiche di Teheran, creando allo stesso tempo le condizioni perché il popolo iraniano possa costruire un futuro diverso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

guerra in iran l8217ambasciatore israeliano peled teheran attacca civili e minaccia il mondo dovevamo agire ora
© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, l’ambasciatore israeliano Peled: “Teheran attacca civili e minaccia il mondo. Dovevamo agire ora”

Leggi anche: L’Iran convoca il nostro ambasciatore a Teheran, Tajani: “Tutto il mondo è indignato per ciò che accade, ora pensiamo ai nostri concittadini”

Guerra in Iran, Meloni: “Nessun allarme per il gas”. Tajani all’ambasciatore di Teheran: “L’Italia non è coinvolta”Problemi sull’approvvigionamento energetico o timori di caro bollette? Se la crisi dovesse risolversi nell’arco di un mese potrebbero non essere...

Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Video Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

Approfondimenti e contenuti su Guerra in Iran l'ambasciatore....

Temi più discussi: Iran, l’Europa divisa e i rischi della guerra; Iran, l’escalation e l’azzardo feroce di Trump e Netanyahu; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione; La guerra adesso è diventata preventiva. Cosa può succedere dopo l'Iran?.

guerra in iran lGuerra in Iran, dai sistemi anti-droni alle navi: gli aiuti militari italianiTutte le ipotesi in campo, dai Samp-T alle fregate, passando per Sigonella. Dopo l'attacco iraniano alla Turchia, nella mattina telefonata Meloni-Erdo?an ... avvenire.it

guerra in iran lGuerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missiliSecondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies, riportata dalla Cnn, soltanto le prime 100 ore della campagna militare statunitense contro Teheran sono costate agli Usa 3,7 ... tg24.sky.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.