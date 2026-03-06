Guerra in Iran i racconti della comunità barese | Il regime promette di sparare a chi protesta

La comunità iraniana a Bari racconta le tensioni nel proprio paese, con Sanaz Sohani che descrive come il regime minacci di usare la forza contro chi protesta. Secondo lei, il popolo iraniano desidera la libertà e sostiene l’intervento degli Stati Uniti. La mediatrice culturale di origine iraniana, presente da molti anni in Italia, condivide le impressioni sulla repressione e sulla voglia di cambiamento che si percepisce tra i manifestanti.

“Il popolo iraniano supporta l'arrivo degli americani. Vogliono la libertà dal regime”. A parlare è Sanaz Sohani, mediatrice culturale di origine iraniana - di stanza a Bari da molti anni - che riporta al microfono di BariToday la situazione che si sta vivendo in Iran nell'ultimo periodo, ora che sono tornati a soffiare i venti di guerra. Se da un lato il popolo protesta affinché l'attuale regime cada, dall'altro il governo iraniano fa di tutto per zittirli, come racconta Sohani, mostrando anche video di annunci nelle televisioni nazionali di minacce al popolo, oltre che spari dalle finestre dei palazzi. “Non sappiamo se il figlio di Khamenei sia salito al potere - racconta - In realtà non sappiamo neanche se sia vivo”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

