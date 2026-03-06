Dopo giorni di attesa e incertezza, alcuni italiani bloccati a Dubai a causa delle tensioni legate alla guerra stanno tornando in Italia. L'annuncio ufficiale segnala che un gruppo di passeggeri italiani coinvolti nelle difficoltà di viaggio sta per essere rimpatriato. La notizia riguarda coloro che erano in crociera e si trovavano in questa zona al momento degli eventi.

Dopo giorni di attesa e di forte incertezza, una parte dei passeggeri italiani bloccati a Dubai sta finalmente rientrando in patria. Si tratta di crocieristi rimasti a bordo di una nave di MSC Crociere negli Emirati Arabi Uniti, colpiti indirettamente dalla sospensione e dalla drastica riduzione dei collegamenti aerei nella regione. Un primo gruppo è partito oggi su un volo diretto verso l’Italia. In collegamento con RaiNews dall’interno dell’aereo, poco prima del decollo, un passeggero ha riferito che la situazione risulterebbe ormai avviata a soluzione e che, con ogni probabilità, non sarebbero rimasti altri italiani a bordo della nave. Nel complesso, i connazionali coinvolti risultavano 563, all’interno di una platea di circa cinquemila passeggeri presenti sulla nave da crociera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Guerra, il dramma degli italiani in crociera: l’annuncio è arrivato

“Ci sono 563 italiani”. Guerra, il dramma della nave da crocieraQuella che doveva essere una vacanza tra skyline e mare si è trasformata in un’attesa snervante.

Guerra, italiani bloccati a Dubai in crociera: c’è l’annuncioDopo giorni di attesa e comunicazioni a singhiozzo, è iniziata l’operazione di rientro per un gruppo di cittadini italiani rimasti bloccati a Dubai,...

Guerra, l'annuncio è arrivato: il dramma degli Italiani in crociera

Una selezione di notizie su Guerra il dramma degli italiani in....

Temi più discussi: Così la guerra alimenta il culto dei monarchi arabi: se anche gli expat diventano sudditi; Leone XIV: Preoccupato per il Medio Oriente, la guerra di nuovo! Dio vuole pace; Guerra, voci dall’Iran: Dobbiamo tessere la pace per un futuro senza armi; La guerra non è inevitabile: l’appello di padre Tasca per la pace.

Guerra, il dramma degli italiani in crociera: l’annuncio è arrivatoDopo giorni di attesa e incertezza, circa duecento italiani stanno finalmente tornando a casa. Si tratta di crocieristi rimasti bloccati a bordo di una nave ... thesocialpost.it

Guerra in Iran, il dramma dei turisti italiani: Bloccati alle Maldive per la guerra e costretti a dormire in spiaggia con i nostri 3 bambiniVacanza trasformata in un incubo per una famiglia italiana bloccata alle Maldive a causa delle conseguenze del conflitto scoppiato in Medio Oriente. Da giorni ... thesocialpost.it

#piazzapulita A Piazzapulita, parlando della guerra in Iran, la giornalista e inviata Francesca Mannocchi in collegamento da Gerusalemme commenta così la strategia militare utilizzata da Israele e i suoi prossimi passi. x.com

Guerra - Iran, Unicef: 200 bambini morti da inizio conflitto - facebook.com facebook