Guardia Costiera | eroismo quotidiano e inclusione a Milazzo

La Guardia Costiera di Milazzo svolge un ruolo quotidiano di salvataggio e assistenza in mare, intervenendo frequentemente in situazioni di emergenza. Recentemente, la Capitaneria ha collaborato con l’Associazione Italiana Persone Down, convertendo la sede in un luogo dedicato a iniziative di solidarietà e integrazione. Questa collaborazione ha portato a progetti che coinvolgono diverse fasce della comunità locale.

La Capitaneria di Porto di Milazzo ha trasformato la sede dell'Associazione Italiana Persone Down in un laboratorio di solidarietà e coraggio. I soccorritori della Guardia Costiera hanno illustrato ai ragazzi le operazioni di soccorso marittimo, mostrando equipaggiamenti speciali e condividendo il valore dell'aiuto reciproco. Questo incontro, svoltosi a Milazzo, non è stato una semplice presentazione tecnica ma un dialogo profondo tra due mondi che si riconoscono nel concetto di eroismo quotidiano. Mentre fuori pioveva e il vento soffiava con forza, all'interno regnava un clima di entusiasmo e condivisione autentica. Il mare come scuola di vita e inclusione Il pomeriggio trascorso presso l'associazione ha rappresentato un ponte tra la durezza del lavoro dei salvataggio e la fragilità dei partecipanti.

