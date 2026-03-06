gruppo hera a key 2026 tra tecnologia e nuovi modelli decarbonizzazione

Il gruppo Hera partecipa a Key 2026, evento dedicato alle innovazioni nel settore energetico, presentando le proprie strategie legate alla tecnologia e ai nuovi modelli di decarbonizzazione. L’azienda ha illustrato le iniziative in corso e i progetti futuri nel campo della sostenibilità, coinvolgendo rappresentanti di vari settori e stakeholder internazionali. La partecipazione si svolge a Rimini e si concentra sulle soluzioni per la transizione energetica.

Rimini, 6 mar. (Adnkronos) - In un contesto internazionale in cui la transizione energetica è diventata una priorità assoluta, il Gruppo Hera si è presentato alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo di Rimini 2026 come un vero e proprio hub di consulenza strategica per imprese e territori. Presso il suo stand di 260 metri quadrati, la multiutility ha messo in campo un ecosistema di soluzioni concrete per accompagnare i partner nella costruzione di modelli di business innovativi. ( VIDEO ) La partecipazione alla fiera si inserisce in un percorso ben strutturato dall'azienda. "Nel 2024 abbiamo definito una nostra strategia...

