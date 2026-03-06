Gruppo di 15 abruzzesi bloccato a Doha | Blasioli scrive a Tajani per chiedere il rimpatrio

Un gruppo di quindici abruzzesi, tra cui alcuni di Pescara, si trova bloccato a Doha da diversi giorni a causa della cancellazione del loro volo di ritorno in Italia. La situazione ha spinto un rappresentante regionale a contattare il ministro dei trasporti per chiedere un intervento volto al rimpatrio. La vicenda riguarda persone in attesa di rientrare a casa dopo aver viaggiato all’estero.

Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede l'intervento del ministro e sottolinea che "l’ambasciata purtroppo ad oggi non riesce a dare certezze" Quindici cittadini abruzzesi, alcuni dei quali di Pescara, sono bloccati da giorni a Doha, in Qatar, dopo la cancellazione del volo di rientro in Italia. Sulla vicenda è intervenuto il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli, che ha scritto al ministro degli Affari esteri Antonio Tajani chiedendo un intervento urgente della Farnesina. "Lo scenario di guerra riguarda anche un gruppo di 15 nostri corregionali, alcuni dei quali di Pescara. Fermi da giorni a Doha. Ho interessato il Ministro degli Esteri per chiedere un aiuto al pronto rientro nel nostro paese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tajani: "Inevitabile chiedere le dimissioni di Albanese"Mentre l’Europa è compatta nel chiedere una riflessione sul ruolo della relatrice Onu per la Palestina, le esponenti di Avs e di M5s si schierano con...

Il medico del Fatebenefratelli bloccato a Doha: "Scoppi nella notte e detriti sulle piste dell'aeroporto"A Malpensa i genitori degli studenti che erano rimasti bloccati a Dubai attendono l'atterraggio del volo decollato oggi da Abu Dhabi Tra gli italiani...

Altri aggiornamenti su Gruppo di 15 abruzzesi bloccato a Doha....

Discussioni sull' argomento Raduno giovanile della FITeT Abruzzo a San Nicolò a Tordino; Concorso Comune Giulianova Istruttori: Ammessi, Esclusi e Nomina della commissione; Abruzzo speleologico: grotte, carsismo e acque sotterranee nella regione dei grandi massicci; Baltour valorizza Teramo e l’Abruzzo: in viaggio tra mare, montagna e cultura.

Gruppo di 15 abruzzesi bloccato a Doha: Blasioli scrive a Tajani per chiedere il rimpatrioIl vicepresidente del Consiglio regionale chiede l'intervento del ministro e sottolinea che l’ambasciata purtroppo ad oggi non riesce a dare certezze ... ilpescara.it

Un gruppo di leader religiosi prega per il presidente USA imponendogli le mani in un video diventato virale - facebook.com facebook

Un gruppo di pastori cristiani e leader religiosi si è riunito nello Studio Ovale per pregare affinché #Trump riceva guida, protezione e forza nel guidare il Paese durante l’escalation della crisi in Medio Oriente. x.com