Sabato 7 marzo 2026 alle 16:30 si affrontano Groningen e Ajax in una partita di Eredivisie. Il Groningen aveva iniziato bene la stagione, ma dalla sconfitta casalinga contro il Fortuna Sittard alla fine di gennaio ha subito sei sconfitte di fila. Questa serie di risultati ha fatto perdere ai padroni di casa il posto nei playoff della classifica.

Il Groningen aveva disputato una prima parte di stagione eccellente ma dalla fine di gennaio, quando ha perso in casa contro il Fortuna Sittard, ha infilato una serie di sei sconfitte consecutive che lo hanno fatto uscite dalla zona playoff della classifica di Eredivisie. Fatte le debite proporzioni, anche l'Ajax non sta facendo bene: perde.

© Infobetting.com - Groningen-Ajax (sabato 07 marzo 2026 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici

