Gravissimo dopo l’incidente sul lavoro | ha 82 anni Impresa senza titoli per operare

Un uomo di 82 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Lerici, in provincia di La Spezia. Secondo quanto si apprende, era presente in cantiere quando si è verificato l’incidente, e si trovava in prima linea durante l’evento. Le autorità hanno evidenziato che l’impresa coinvolta operava senza i necessari titoli abilitativi.

Lerici (La Spezia), 6 marzo 2026 – A 82 anni era sempre in prima fila sul cantiere di lavoro con la sua ditta specializzata nella messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, ma senza i requisiti necessari per eseguire l'intervento come emerso dalle indagini svolte in occasione del grave incidente sul lavoro avvenuto ieri mattina. L'anziano imprenditore era impegnato in un intervento per conto del Comune di Lerici su un versante a monte della strada in via Militare nella zona del Cappellano fra Pozzuolo e Solaro: un'opera di consolidamento del terreno iniziata circa una settimana, su un'area dove una precedente situazione di dissesto era stata stabilizzata in passato.