Durante un allenamento, un incidente ha coinvolto il ciclista Michael Matthews, che si è infortunato e ha subito gravi ferite. L'accaduto ha portato alla diagnosi di un infortunio che mette fine alla sua stagione dedicata alle Classiche. L'incidente si è verificato mentre il corridore si allenava, senza altri dettagli aggiuntivi disponibili. La squadra ha confermato l'indisponibilità del ciclista per il resto della stagione.

Roma, 6 marzo 2026 - Un incidente in allenamento che rischia di influenzare gran parte della stagione, per non dire tutta: il copione, non esattamente inedito nel ciclismo, si ripropone per Michael Matthews, costretto a dire addio alle Classiche. Cosa è successo a Matthews e le sue condizioni Nella giornata di ieri l'australiano si trovava sul Col di Tenda, zona al confine tra Italia e Francia: verso mezzogiorno, all'altezza di Olivetta San Michele, Matthews si è scontrato con un camion transalpino. Non sono ancora note né le cause né la dinamica del contatto, presumibilmente molto violento, ma fatto sta che il corridore del Team...

Matthews si scontra con un’ambulanza e si frattura i polsi: incidente in allenamento per il ciclistaIl ciclista australiano si è scontrato con un'ambulanza mentre si stava allenando in vista della Milano-Sanremo.

Grave incidente in allenamento per Matthews: salta tutta la stagione delle Classiche
Per l'australiano la frattura a entrambi i polsi dopo uno scontro con un camion, al confine tra Italia e Francia. Il lungodegente Formolo è invece sulla via del recupero

