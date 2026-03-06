Grave episodio al Gom aggrediti i dipendenti della Uoc Direzione medica del presidio

I dipendenti della Uoc Direzione medica del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria sono stati vittime di un’aggressione da parte di un utente nei locali del presidio Riuniti. La Direzione strategica dell’ospedale ha espresso piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti nell’episodio avvenuto ieri. L’evento ha destato preoccupazione tra il personale sanitario e le autorità sanitarie locali.

Piena solidarietà e vicinanza è stata espressa dalla Direzione strategica del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ai dipendenti aggrediti ieri nei locali della Direzione medica del presidio Riuniti da parte di un utente.“L’Ospedale - si legge in una nota della direzione - condanna. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Moscati, Rita Perrotta nuovo Direttore della Direzione MedicaTempo di lettura: < 1 minutoRita Perrotta è ufficialmente il nuovo Direttore della Struttura Complessa Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri. Grave incidente a Ravagnese, ciclomotore investe pedone: trasportato al GomGli agenti, agli ordini del comandante Salvatore Zucco, hanno avviato nell'immediato gli accertamenti per la risoluzione della dinamica del sinistro... Contenuti utili per approfondire Uoc Direzione. Argomenti discussi: Grave episodio al GOM: aggredito il personale della UOC Direzione Medica di Presidio. La solidarietà della Direzione Strategica. - GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO; Grave episodio al Gom, aggrediti i dipendenti della Uoc Direzione medica del presidio. Grave episodio al GOM: aggredito il personale della UOC Direzione Medica di PresidioReggio Calabria. Alcuni dipendenti del GOM sono stati aggrediti oggi nei locali della Direzione Medica. Con una nota ufficiale, la Direzione Strategica del ha espresso la propria solidarietà e vicina ... reggiotv.it