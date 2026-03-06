Grandi Giardini Italiani | quali sono i 5 nuovi entrati nella prestigiosa lista

La Guida dei Grandi Giardini Italiani ha annunciato l'inserimento di cinque nuovi giardini nella sua lista. Le nuove entrate si trovano tra Toscana, Marche e Sicilia, rappresentando diverse regioni italiane. La selezione riguarda spazi verdi di rilievo, aperti al pubblico e riconosciuti per la loro qualità. La lista aggiornata ora include queste recenti aggiunte.

La prestigiosa Guida dei Grandi Giardini Italiani ha selezionato 5 nuovi giardini da inserire nella sua lista: dalla Toscana alle Marche fino alla Sicilia, ecco quali sono le new entry.

Cinque nuovi giardini entrano a far parte del network di Grandi Giardini Italiani. Questi arricchiscono ulteriormente l'edizione 2026 della Guida Grandi Giardini Italiani, pubblicata da ventotto anni e strumento di riferimento per chi desidera scoprire circa 150 giardini.