La CISAL di Caserta invita a considerare l’8 marzo come un’occasione di riflessione sui diritti conquistati, sottolineando che non si tratta di una festa. In vista della Giornata Internazionale della Donna 2026, l’associazione ricorda che questa giornata serve a ricordare battaglie e traguardi raggiunti, piuttosto che essere semplicemente una ricorrenza simbolica.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2026, la CISAL di Caserta invita a vivere l’8 marzo come un momento di riflessione e memoria, prima ancora che come una ricorrenza simbolica. La giornata nasce infatti all’inizio del Novecento dalle lotte delle lavoratrici per condizioni di lavoro più giuste, per il riconoscimento dei diritti civili e per una piena partecipazione alla vita pubblica: un percorso lungo, segnato da mobilitazioni sociali, conquiste legislative e trasformazioni culturali che hanno progressivamente cambiato il volto delle società occidentali. Nel corso degli ultimi decenni, sottolinea il sindacato, anche in Italia il cammino di emancipazione femminile ha prodotto cambiamenti significativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grande (CISAL Caserta): “L’8 marzo ricorda diritti conquistati, non chiamatela festa!”

