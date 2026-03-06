Good Boy intervista a Stephen Graham e Anson Boon | Ascoltiamo i giovani invece che punirli

In un’intervista, Stephen Graham e Anson Boon parlano del film “Good Boy” diretto da Jan Komasa. I protagonisti spiegano come il film affronti temi come il ruolo degli adulti, l’educazione emotiva dei giovani e le manifestazioni di orrore umano. Entrambi condividono i messaggi che vogliono trasmettere attraverso questa pellicola, sottolineando l’importanza di ascoltare i giovani invece di punirli.

Il ruolo degli adulti, l'educazione emotiva dei giovani e l'orrore umano. I due protagonisti del thriller psicologico, diretto da Jan Komasa, ci raccontano i messaggi dietro al film. Riecco Stephen Graham e Anson Boon, interpreti di Chris e Tommy nel thriller psicologico Good Boy, diretto da Jan Komasa, che già si era fatto notare con Corpus Christy. Avevamo intervistato Anson Boon via Zoom in occasione della serie MobLand di Guy Ritchie, in cui si trovava al centro di un cast stellare e interpretava l'ultimo erede di una famiglia criminale, decisamente un cattivo ragazzo. A fine chiacchierata ci eravamo salutati sperando che l'incontro successivo sarebbe stato dal vivo, ed è successo davvero alla Festa del Cinema di Roma, dove l'attore ha ricevuto il Premio Marcello Mastroianni per l'interpretazione nel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

