Dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, il golfista Berger si trova in testa alla classifica, allungando sul resto dei concorrenti. L’evento, che si svolge in Florida, ha visto alcuni dei migliori giocatori del circuito affrontarsi fin da subito con buone prestazioni. La competizione prosegue con le seconde manche, mentre gli appassionati seguono da vicino ogni mossa dei protagonisti.

L’Arnold Palmer Invitational è entrato nel vivo già dopo il primo round. L’evento, che si sta disputando ad Orlando, Florida, sui fairway del Bay Hill Club & Lodge, vede al comando della classifica lo statunitense Daniel Berger, protagonista di un giro in 63 colpi (-9) che lo ha portato in vetta al leaderboard con ben 3 colpi di distacco sulla 2ª piazza, attualmente ricoperta dal connazionale Collin Morikawa e dallo svedese Ludvig Aberg a -6. Quello di Berger sembra già uno strappo deciso sulla rincorsa al titolo nonostante ci siano ancora 3 giornate di golf ad attendere i 72 partecipanti. Ampiamente in gara anche Jhonattan Vegas, in T4 a -5 insieme a Cameron Young, e Ryan Fox, Xander Schauffele e Adam Scott in T6 a -4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Berger allunga dopo il primo round. Arnold Palmer Invitational subito nel vivo

Golf, Arnold Palmer Invitational al via. Tutti i big in campo questa settimanaChiuso il Cognizant Classic con la vittoria del colombiano Nico Echavarria (arrivato così alla sua 3a vittoria sul tour maggiore), il PGA Tour rimane...

Golf, Smotherman comanda la leaderboard dopo il primo round del Cognizant ClassicI golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizione mettendosi alle spalle il primo round del Cognizant Classic...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arnold Palmer Invitational.

Golf, Berger allunga dopo il primo round. Arnold Palmer Invitational subito nel vivoL’Arnold Palmer Invitational è entrato nel vivo già dopo il primo round. L’evento, che si sta disputando ad Orlando, Florida, sui fairway del Bay Hill ... oasport.it

Pronostici Golf: analisi e scommesse Arnold Palmer Invitational 2026 (PGA Tour), Puerto Rico Open, Joburg Open 2026 (DP) e LIV Hong Kong 2026Pronostici Golf 5-8 marzo 2026. Ben 4 tornei questa settimana, il più importante è l’Arnold Palmer Invitational del PGA, ma ci sono anche DP e LIV. betitaliaweb.it