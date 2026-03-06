Goggia ironizza su se stessa | Mi muovevo come una giraffa sui pattini Pirovano è più avanti per la coppa di discesa

Durante una tappa di discesa libera femminile in Val di Fassa, un’atleta italiana ha commentato ironicamente la propria performance, paragonandosi a una giraffa sui pattini. La stessa atleta ha anche osservato che un’altra concorrente si trova avanti in classifica per la coppa di discesa. La gara ha messo in evidenza le capacità delle atlete impegnate nel circuito di coppa.

In una tappa della discesa libera femminile disputata in Val di Fassa, una prestazione azzurra mette in risalto il valore delle atlete nel contesto della Coppa del Mondo 2025-2026. L'esito della gara ha visto Sofia Goggia chiudere in 17° posto, con riflessi sulla forma e sulle opportunità tecniche delle italiane per le uscite successive del fine settimana. L'attenzione è stata centrata sui progressi di Laura Pirovano, che conquista la prima vittoria in carriera proprio in Italia, un risultato che aggiunge impulso al capitolo italiano della stagione. La gara ha collocato Sofia Goggia in una posizione atletica che non ha rispecchiato i propri standard abituali, con una prestazione che ha presentato sensazioni non positive dall'inizio alla fine.