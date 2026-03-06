Gli sportivi della Montagna sono protagonisti di un album di figurine realizzato dalla Liga Cutiglianese. La raccolta, molto apprezzata nella zona, presenta immagini di atleti locali impegnati in varie discipline. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e collezionisti della Montagna Pistoiese, che hanno mostrato grande interesse per questa iniziativa. Il progetto coinvolge direttamente gli sportivi e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

"Siamo tutti emuli di Pier Luigi Pizzaballa?", avranno pensato i protagonisti dell’album delle figurine degli sportivi della Montagna Pistoiese, nato per volontà della Liga Cutiglianese e diventato oggetto del desiderio di metà della Montagna. Forse non tutte le figurine raggiungeranno le quotazioni di un Pizzaballa d’annata stampato dalla Panini di Modena, (sulle piattaforme di vendita si parte da 100 euro fino a 800), a suo tempo custode della porta di Atalanta, Roma, Verona e Milan. Quello della Montagna Pistoiese è un territorio in cui per ogni famiglia (o quasi) ci sono persone che fanno attività sportiva, spesso di squadra, tant’è che quelli ritratti nei due album in commercio sono quasi 500. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli sportivi della Montagna nelle figurine

