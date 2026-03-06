Gli scienziati sono riusciti a coltivare ceci nella terra lunare | com'è stato possibile

Un gruppo di ricercatori ha coltivato ceci in una versione modificata della regolite lunare, una simulazione di terreno proveniente dalla superficie della Luna. La sperimentazione ha mostrato come sia possibile far crescere piante in ambienti extraterrestri adattati alle loro caratteristiche. La scoperta riguarda le condizioni di coltivazione e le tecniche impiegate per ottenere questo risultato.