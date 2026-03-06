Gli scienziati sono riusciti a coltivare ceci nella terra lunare | com'è stato possibile
Un gruppo di ricercatori ha coltivato ceci in una versione modificata della regolite lunare, una simulazione di terreno proveniente dalla superficie della Luna. La sperimentazione ha mostrato come sia possibile far crescere piante in ambienti extraterrestri adattati alle loro caratteristiche. La scoperta riguarda le condizioni di coltivazione e le tecniche impiegate per ottenere questo risultato.
Un gruppo di ricercatori è riuscito a coltivare piante di ceci in una versione simulata e modificata della regolite lunare, dimostrando le condizioni necessarie per rendere possibile l’agricoltura sulla Luna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“L’Iran non è mai stato così isolato e fragile, possibile colpo di stato interno”: l’analisi dell’esperto ISPIL'Iran continua a essere attraversato da proteste che intrecciano crisi economica, repressione e crescente perdita di legittimità del regime.
Leggi anche: Dopo il caso eclatante dei trafficanti di formiche in Kenya gli scienziati lanciano l’allarme: “Proteggiamo gli insetti”
Approfondimenti e contenuti su scienziati sono.
Temi più discussi: Quattro anni di guerra. Storie di scienza dall’Ucraina all'Italia; Sul suolo lunare crescono i ceci; Così negli Usa un team guidato da scienziate sta salvando i dati sul clima; Un viaggio attorno al buco nero della Via Lattea.
Sul suolo lunare crescono i ceciUno studio guidato dall’Università del Texas dimostra che la regolite lunare, in determinate condizioni, può diventare un substrato fertile e consentire la crescita di coltivazioni. Nella ricerca, con ... media.inaf.it
Il succiamiele del reggente aveva dimenticato il canto della sua specie: ora gli scienziati gli hanno ridato la voceGli scienziati hanno insegnato in cattività il canto tradizionale al succiamiele del reggente, una specie a un passo dall’estinzione ... fanpage.it
Utilizzando due sonde dell’ESA, Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, gli scienziati sono riusciti a studiare gli effetti sull’atmosfera marziana della potente tempesta solare che ha colpito il Sistema Solare interno nel maggio 2024. Tutti i dettagli: - facebook.com facebook
Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a ricostruire tridimensionalmente la struttura dell'alta atmosfera di #Urano, la #ionosfera, grazie ai dati del James #Webb, mostrando come cambiano temperatura e aurore fino a 5000 km sopra le nubi. @NASAWeb x.com