Gli sci a 3 anni i quadri il surf l' apnea e il piano finalmente Laura | Oggi è magnifico

Oggi Laura ha commentato che la giornata è magnifica, dopo aver provato diverse discipline come sci, quadri, surf, apnea e pianoforte. Pirovano ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa dopo numerose partecipazioni nei Top 10, due infortuni e mai essere salito sul podio. Entrambi gli atleti sono stati protagonisti di un momento importante nelle rispettive carriere.

E vai col solito ritornello: determinata, grintosa, incrollabile. Va bene, ma Laura Pirovano è soprattutto onesta. Con sé stessa e con le sue ambizioni. “Il mio sogno come atleta è arrivare a fine carriera senza rimpianti. Arrivare alla fine, aver fatto il massimo per raggiungere i miei sogni”, ha raccontato una volta. E non dite che è poco. Oggi che la discesista trentina si è presa la prima vittoria in Coppa del Mondo, in Val di Fassa, qualcosa di quelle parole risuona nell’aria. Una specie di rivalsa, un modo per dirsi che ok, ce l’ho fatta anch’io. Nessun rimpianto, nessun rimorso. Certe volte capita. Dopo 29 piazzamenti fra le top 10 (di cui 11 fra le top 5) e nessun podio, è arrivato il tempo del riscatto: la giornata più bella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Brignone: "Dopo l'infortunio ho pensato: niente surf. Il primo giorno sugli sci è stato una tortura"

